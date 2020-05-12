Нардеп Александр Дубинский обвинил портал "Дія" в сливе персональных данных. Он написал в Facebook пост о том, что один из чат-ботов Телеграма предложил ему купить свои данные.

Дубинский обвинил Минцифры в продаже информации. Но позже удалил свой пост.

"Только что беседовал с министром цифровой трансформации М. Фёдоровым, который в течение дня обещает предоставить информацию о том, кто и как сливает данные из госреестров.

До момента получения этой информации посты о "Дія" удалены.

Если информация Михаила окажется не релевантной, либо не докажет обратного - вернёмся к теме", - объяснил удаление Дубинский.

Вслед за этим в официальном чат-боте "Дії" появлось опровержение информации нардепа. При этом подтверждается, что действительно в сеть слили базу данных водительских удостоверений, но, как заявляют в "Дії", эти данные из старых баз данных, которые уже давно гуляют в открытом доступе.

"Вчера один телеграм-бот слил базу данных с 26 млн водительских удостоверений. Слухи, что к этому причастна "Дія" - безосновательны. Это невозможно даже теоретически. Вот почему:

1. "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию.

2. Объемы информации, доступной в боте, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает "Дія".

3. Анализ бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. Речь идет о базе ПриватБанка, а также других частных базах данных. Например, в боте доступны пароли Вконтакте, Linkedin", - заявили в Минцифры.

Напомним, что приложение для смартфона "Дія" содержит электронные копии документов - паспортов, прав, техпаспорта на авто. В Украине они являются легальными заменителями бумажных документов.

Отметим, что в приложении "Дія" в мае стали доступны еще 15 услуг для граждан и бизнеса. Список