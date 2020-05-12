Депутат госдумы РФ Наталья Поклонская, которая призналась, что на выборах президента в Украине голосовала бы за Зеленского, заявила о готовности стать послом России в Киеве.

Об этом она сказала в интервью Дмитрию Гордону, видео обнародовано в YouTube.

"Я готова [стать послом России в Украине], потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она во мне. И я хочу, чтобы в Украине был мир. И я хочу, чтобы между нашими людьми снова был обретен мир", - сказала Поклонская, отвечая на вопрос Гордона.

Поклонская о готовности стать послом - с 02:33:33

Отметим, о готовности стать российским послом Поклонская первый раз заявила еще в январе. Тогда она сказала, что "не боится радикалов", а наличие посла России в Киеве "может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта".