Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 12 мая, заявил, что карантин в стране продлят и после 22 мая. Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1", как передает ТСН.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - заявил он.

По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда и как будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношение заболевавших к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели никакого дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или была равной количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев вышел в лидеры по числу больных с коронавирусом за сутки.

Отметим, сегодня Киев тем не менее ослабил карантин. Как идет смягчение режима - можно прочитать в онлайн-репортаже "Страны".