Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, которая не считает себя предателем родины, заявила, что, если бы она оставалась гражданкой Украины, то на выборах президента в прошлом году голосовала бы за Владимира Зеленского.

Об этом она сказала в интервью Дмитрию Гордону, видео обнародовано в YouTube.

По словам Поклонской, она считает действующего главу украинского государства талантливым человеком и желает ему успехов.

Отвечая на вопрос, за него ли она отдала бы свой голос на выборах президента в 2019 году, если бы оставалась гражданкой Украины, Поклонская сказала: "Исходя из тех кандидатов, которые были, - да, за него голосовала бы".

Поклонская о Зеленском - с 02:20:50

Напомним, в январе текущего года Наталья Поклонская поздравляла Зеленского с днем рождения.