Поклонская призналась, что на выборах президента в Украине голосовала бы за Зеленского
Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, которая не считает себя предателем родины, заявила, что, если бы она оставалась гражданкой Украины, то на выборах президента в прошлом году голосовала бы за Владимира Зеленского.
Об этом она сказала в интервью Дмитрию Гордону, видео обнародовано в YouTube.
По словам Поклонской, она считает действующего главу украинского государства талантливым человеком и желает ему успехов.
Отвечая на вопрос, за него ли она отдала бы свой голос на выборах президента в 2019 году, если бы оставалась гражданкой Украины, Поклонская сказала: "Исходя из тех кандидатов, которые были, - да, за него голосовала бы".
Поклонская о Зеленском - с 02:20:50
Напомним, в январе текущего года Наталья Поклонская поздравляла Зеленского с днем рождения.