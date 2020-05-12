Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, которая хочет стать послом России в Украине, заявила, что нужно говорить "в Украине", а не "на Украине", так как речь идет не об острове, а о полноценном суверенном независимом государстве.

Об этом она сказала в интервью Дмитрию Гордону, видео обнародовано в YouTube.

Гордон напомнил, что ранее Поклонская в эфире российского телеканала "Дождь" заявила, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине" и что "это прямо позиция". Он уточнил, почему, на ее взгляд, подавляющее большинство россиян продолжают использовать предлог "на".

"Я всегда спорю и даже с учеными и докторами наук, профессорами и т.п. Я всегда говорю: "Нет, вы не правы, надо говорить "в Украине", потому что надо уважать страну. Это же не островное государство, это полноценное суверенное независимое государство. И мы начнем, если по правилам нужно так говорить... Да, я не доктор наук, не филолог, но, тем не менее, я будут говорить "в Украине". В Украине людям это нравится. Даже если исходить из этой позиции: если ты уважаешь человека и понимаешь, что ему нравится, то ты просто из уважения делаешь так, как ему нравится", - сказала Поклонская.

Поклонская о том, что нужно говорить "в Украине" - с 02:13:20

Напомним, Поклонская спела куплет "Черемшины" и заявила, что не считает себя предателем.