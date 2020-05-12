Депутат Госдумы России, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, которая недавно заказала генетический тест, чтобы выяснить свое происхождение, заявила, что любит украинский язык, любит и поет на нем песни.

Кроме того, Поклонская заявила, что ее родина - Украина.

Об этом она заявила в интервью Дмитрию Гордону, видео опубликовано в YouTube.

Так, по словам Натальи Поклонской, она хорошо понимает и помнит украинский язык, может на нем общаться.

"Песни украинские помню, "Черемшина" – прекрасная песня, даже поем с друзьями – и в Крыму, и в Москве собираемся, поем ее... Быстро говорить юридическими терминами, как нас учили в прокуратуре - я, к сожалению, не смогла научиться. Но, тем не менее, если не торопиться, можно и общаться "украинською мовою", - сказала Поклонская.

По словам депутата Госдумы РФ, она любит и русский, и украинский языки, последний она назвала "вторым любимым".

Дмитрий Гордон попросил Поклонскую исполнить отрывок "Черемшины", та согласилась и спела куплет:

"Знов зозулі голос чути в лісі,

Ластівки гніздечко звили в стрісі.

А вівчар жене отару плаєм,

Тьохнув пісню соловей за гаєм".

Она также назвала себя "русской украинкой".

По ее словам, свой украинский паспорт она сдала в Федеральную миграционную службу. А вот удостоверения сотрудника украинской прокуратуры она сохранила.

На вопрос журналиста, где ее родина, Поклонская заявила, что у нее их две: Алексеевка (Донбасс), где она родилась и Крым.

"То есть, ваша родина – Украина?" – уточнил Гордон.

"Украина. Потому что Донбасс – это Украина, и Крым был на тот момент УССР", - ответила Поклонская.

На вопрос - не считает ли она себя предателем, так как перешла на сторону России, она сказала, что давала клятву на верность украинскому народу. "А крымчане - они тоже украинский народ. Поэтому я клятве своей не изменяла. Я осталась верной присяге украинскому народу", - сказала Поклонского.

Она также вспомнила события на Майдане.

"Януковича избрал украинский народ. А потом вышли какие-то люди на Майдан и объявили себя украинским народом и свергли президента. Почему они объявили себя украинским народом? Ведь это только часть народа. Крымчан так не было", - сказала Поклонская.

Поклонская сказала, что ей не стыдно за то, что она перешла на сторону России. "Я знаю, что мой дед бы мною гордился. И родители мною гордятся. А Родина для меня - это и мои предки. Поэтому я считаю, что все сделала правильно", - сказала экс-прокурор Крыма.

Напомним, Поклонская ранее заявляла, что правильно говорить не "на Украине", а "в Украине".