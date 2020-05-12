В Киеве на две недели отключают горячую воду. Список улиц
Со вторника, 12 мая, в Киеве начинаются гидравлические испытания. Поэтому жители десятков домов в столице вынуждены будут провести некоторое время без горячей воды. В первую очередь это коснется жителей Оболони, Куреневки и Минского массива.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплопоставщиков - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.
При этом тестирование сетей хотели провести еще в начале апреля, но его отсрочили из-за карантина и того, что многие люди пребывают дома и работают дистанционно.
С 12 по 25 мая отключения горячей воды коснется таких адресов:
- улица Коноплянская;
- улица Резервная;
- улица Озерная;
- улица Богатырская;
- улица Бережанская;
- улица Приречная;
- улица Северная;
- улица Полярная;
- улица Кондратюка;
- улица Калнышевского;
- улица Вышгородская;
- улица Попова;
- улица Автозаводская;
- улица Макеевская;
- Минское шоссе;
- улица Шахтерская;
- улица Дегтяренко;
- улица Вербовая;
- улица Приозерная;
- проспект Героев Сталинграда;
- Оболонский проспект.
Напомним, в Киеве 7 мая в десятках домов не было холодной воды из-за аварии.