Со вторника, 12 мая, в Киеве начинаются гидравлические испытания. Поэтому жители десятков домов в столице вынуждены будут провести некоторое время без горячей воды. В первую очередь это коснется жителей Оболони, Куреневки и Минского массива.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплопоставщиков - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.

При этом тестирование сетей хотели провести еще в начале апреля, но его отсрочили из-за карантина и того, что многие люди пребывают дома и работают дистанционно.

С 12 по 25 мая отключения горячей воды коснется таких адресов:

улица Коноплянская;

улица Резервная;

улица Озерная;

улица Богатырская;

улица Бережанская;

улица Приречная;

улица Северная;

улица Полярная;

улица Кондратюка;

улица Калнышевского;

улица Вышгородская;

улица Попова;

улица Автозаводская;

улица Макеевская;

Минское шоссе;

улица Шахтерская;

улица Дегтяренко;

улица Вербовая;

улица Приозерная;

проспект Героев Сталинграда;

Оболонский проспект.

Напомним, в Киеве 7 мая в десятках домов не было холодной воды из-за аварии.