В Киеве начали отключать горячую воду. Фото: Pixabay

Со вторника, 12 мая, в Киеве начинаются гидравлические испытания. Поэтому жители десятков домов в столице вынуждены будут провести некоторое время без горячей воды. В первую очередь это коснется жителей Оболони, Куреневки и Минского массива.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплопоставщиков - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. 

При этом тестирование сетей хотели провести еще в начале апреля, но его отсрочили из-за карантина и того, что многие люди пребывают дома и работают дистанционно. 

С 12 по 25 мая отключения горячей воды коснется таких адресов:

  • улица Коноплянская;
  • улица Резервная;
  • улица Озерная;
  • улица Богатырская;
  • улица Бережанская;
  • улица Приречная;
  • улица Северная;
  • улица Полярная;
  • улица Кондратюка;
  • улица Калнышевского;
  • улица Вышгородская;
  • улица Попова;
  • улица Автозаводская;
  • улица Макеевская;
  • Минское шоссе;
  • улица Шахтерская;
  • улица Дегтяренко;
  • улица Вербовая;
  • улица Приозерная;
  • проспект Героев Сталинграда;
  • Оболонский проспект.

Напомним, в Киеве 7 мая в десятках домов не было холодной воды из-за аварии.

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