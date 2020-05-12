Сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Здесь в больнице Святого Георгия вспыхнул сильный пожар, погибло пять пациентов.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"В больнице Святого Георгия пожар - горит реанимация на шестом этаже, так называемое коронавирусное отделение.

Погибли пятеро пациентов, у всех был коронавирус. Четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ. В отделении их было 16, но остальных врачи успели перевезти в другое крыло. Всего из здания на Северном, 1 эвакуировано около 150 человек. Спасатели работают по 2 номеру", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Питере появилась уличная инсталляция из гречки и туалетной бумаги, посвященная коронавирусу.

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