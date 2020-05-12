С 12 мая украинская столица отменяет ряд карантинных ограничений - открывает магазины, ларьки, парикмахерские, рестораны, кофейни, парки.

Правда, все это явочным порядком открылось еще вчера - не говоря уже о парках, куда народ массово повалил в первые же теплые дни. Но сегодня процесс должен приобрести более широкий размах.

Интересно, что накануне Киев стал столицей коронавируса в Украине, и мэр Виталий Кличко пообещал ужесточить карантин снова, если не будут придерживаться оставшихся ограничений. Они, напомним, действуют как минимум до 22 мая.

Да и в целом по Украине статистика пока не радует - в день по 400-500 новых заболевших. Почему в этом случае смягчают карантин - можно прочитать в материале "Страны" "Начало конца карантина и откровения Ляшко".

Мы следим за тем, что происходит с эпидемией в Украине и мире и как столица постепенно выходит из карантина. Материал обновляется.

Карта коронавируса в Украине на 12 мая

09:23 "Сегодня Tesla возобновляет работу, несмотря на запрет округа Аламида. Я буду на заводе вместе со всеми. Если кого-то арестуют, то прошу, чтобы это был только я", - Илон Маск распорядился возобновить работу завода Тесла в Калифорнии вопреки запрету властей.

09:22 Брифинг МОЗ по коронавирусу в Украине.

09:14 В Украине 375 новых случаев коронавируса за сутки. Украина перешагнула планку в 16 тысяч случаев.

09:00 Премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продолжаться и после 22 мая.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - заявил он в эфире 1+1 сегодня, 12 мая.

По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда будет внедрен каждый из 5 этапов выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству отношение заболевавших до тех, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысила или была равной к количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер.

08:43 Нардеп Илья Кива опубликовал фото из спортзала, хотя они в Украине еще закрыты.

08:39 В Питере горит инфекционное отделение больницы Святого Георгия. По данным телеграм-канала Mash, погибли пять заболевших covid-19 пациентов.

08:34 Количество тестов на коронавирус в Украине держится на очень низком уровне - чуть более 4 тысяч на миллион человек. Для сравнения, в странах Евросоюза это 30-50 тысяч на тот же миллион.

08:31 Утренние мотиваторы от Минздрава.

08:25 Первая десятка стран по новым заболевшим за минувшие сутки. Из крупных стран западной Европы - только Британия и Испания. Россия традиционно на втором месте.

08:21 Число выздоровевших в мире перевалило за полтора миллиона человек.

08:12 Погода в Киеве сегодня - явно не для парков и летних терасс ресторанов. На улице дождь, температура со вчерашних 25 градусов упала до 13-ти.

Сегодня будут грозы и шквальный ветер, а завтра - заморозки на почве.

08:05 Расписание уроков онлайн-школы на карантине:

07:59 Сегодня Всемирный день медсестры.

07:54 Новые откровения санврача Виктора Ляшко. Оказывается, транспорт отменили не потому, что в нем можно заразиться. А чтобы люди меньше ездили в места, где можно заразиться.

07:45 В Киеве с сегодняшнего дня увеличили количество маршрутов спецтранспорта. Он будет ездить из жилмассивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будет курсировать:

- автобус № 20 "Корчеватое - метро "Площадь Льва Толстого"

- автобус № 33т "ДВРЗ - метро Черниговская"

- троллейбус № 37-А "Метро Лесная - ул. Николая Закревского. Поликлиника".