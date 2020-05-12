В Ровно выявили новый очаг вспышки коронавируса. Все журналисты и технический персонал местного подразделения Общественного ТВ переходят с 12 мая на дистанционный режим работы из-за подтвержденных диагнозов Covid-19 cразу у нескольких сотрудников.

"Основная задача нашей команды сейчас - не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный и ответственный шаг. Несмотря на все принятые в филиале меры безопасности, никто не защищен на 100%. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые качественно работали и соблюдали все требования. Желаем скорейшего выздоровления", - рассказала менеджер Ровенского филиала Общественного ТВ Людмила Хома, как передает пресс-служба вещателя.

В помещениях UA:Ровно была проведена дезинфекция, все журналисты, которые контактировали с инфицированными, находятся на самоизоляции.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и изменение режима работы филиала, аудитория UA:Ровно и в дальнейшем будет получать оперативную информацию на платформах вещателя. Команда будет работать дистанционно. Самое важное будет отражать бегущая строка в телеэфире. За всеми событиями региона внимательно следит диджитал-команда филиала, которая всегда держит ровенчан в курсе дел через страницы соцсетей и сайт UA:Ровно", - отметил продюсер Ровенского филиала Общественного ТВ Михаил Чубай.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЦОЗ Ровно высказали свою версию роста заболеваемости Covid-19 в Украине.