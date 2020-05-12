Известный американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно публично оскорбил экс-министра труда США Роберта Райха, все-таки решился на отчаянный шаг и решил возобновить производство на заводе Tesla в городе Фримонт, округ Аламеда.

Об этом Илон Маск сообщил в своем Twitter и добавил, что готов к аресту.

"Tesla возобновляет производство сегодня вопреки правилам округа Аламеда. Я буду на конвейере со всеми остальными. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - написал миллиардер.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск выставил на продажу свои дома на Земле и заявил, что "посвящает себя Марсу".

Так же мы рассказывали, что Илон Маск показал фото своего новорожденного сына.