В Китае врачи используют различные методы в борьбе против коронавируса. Так, медики клиники при Уханьском университете, еще 24 апреля провели операцию по трансплантации легких 54-летнему пациенту, который страдал коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Об этом сообщает CGTN.

Covid-19 у пациента выявили в январе этого года. У него наблюдались все характерные симптомы - одышка, лихорадка и высокая температура. 11 ему провели интубацию трахеи для обеспечения проходимости дыхательных путей и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Результат теста нуклеиновой кислоты у пациента стал отрицательным после прохождения нескольких курсов лечения, включая противовирусную и антиинфекционную терапию, иммунотерапию и терапию реконвалесцентной плазмой.

Несмотря на этот прогресс, он страдал от обширного легочного интерстициального фиброза и легочной недостаточности. После чего и было принято решение о трансплантации.

По словам доктора Ма Сюдуна из Национальной комиссии здравоохранения, очень немногие пациенты с Covid-19 имеют необратимый фиброз легких, который ставит под угрозу их жизнь.

"Сейчас пациент чувствует себя лучше и уже общается с медиками. Его жизненные показатели стабильны, а трансплантированные легкие функционируют хорошо", - уточнили в клинике.

Ранее "Страна" сообщала, что западные спецслужбы считают, что в Китае уничтожали данные о вспышке коронавируса.