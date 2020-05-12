В условиях продолжающейся пандемии коронавируса на континенте вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о том, что пришло время пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Вадим Пристайко считает, что большинство квот на беспошлинные поставки украинских товаров в ЕС уже не устраивают отечественных бизнесменов. Об этом вице-премьер рассказал в интервью DW.

"Сейчас просто очень удачный момент, как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", - заявил Пристайко.

Заявление Вадима Пристайко о ЕС смотрите с 10.00.Видео: DW Українською

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Пристайко рассказал, при каких условиях сезонные рабочие из Украины смогут выехать на полевые работы за рубеж.