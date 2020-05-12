Несмотря на масштабную эпидемию коронавируса в США постепенно раскручивается маховик предвыборной президентской гонки.

И хотя официально главные кандидаты еще не названы (но это скорее формальность) - за Белый дом будут сражаться Дональд Трамп и Джо Байден. И во многом исход предвыборной гонки будет зависеть от того, сколько кандидатам удастся собрать денег с простых американцев на свою кампанию. И здесь с небольшим отрывом лидирует Дональд Трамп.

Предвыборная кампания президента США Дональда Трампа и Республиканский национальный комитет собрали в апреле $61,7 млн в виде пожертвований, сообщил штаб кандидата, как передает Интерфакс.

А по данным предвыборного штаба Джо Байдена, ему и Национальному комитету Демократической партии удалось собрать за апрель $60,5 млн пожертвований.

При этом штаб Байдена не указал, сколько денег у их кандидата имеется в наличии на конец апреля. Но, согласно данным на март, бывший вице-президент США имел $79 млн наличными.

Тем временем у Трамп и республиканцы на конец апреля располагают более $255 млн наличных.