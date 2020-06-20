Британские инженеры разработали прототип игрового автомата, работающего на основе принципа ультразвуковой акустической левитации. Он состоит из колец, через которые игрок может проводить рукой парящий в воздухе шарик издалека.

Как сообщает портал N+1, разработка была представлена на конференции CHI 2020, состоявшейся в США.

Ультразвуковая акустическая левитация возникает благодаря интерференции звуковых волн от множества источников. Из-за нее в воздухе образуются стабильные области с разным звуковым давлением, в том числе небольшие области с низким давлением, окруженные областями с высоким. Если в такую зону поместить небольшой легкий объект, он будет висеть в ней, не падая. А регулирование амплитуд и фаз волн в массиве ультразвуковых источников позволит сдвигать область с низким давлением и объект в ней в нужном направлении.

Акустическая левитация уже позволила разработать прототипы нескольких бесконтактных аппаратов, например манипуляторов для перемещения чипов на микросхемы. А инженеры из компании Ultraleap решили создать игру, основанную на акустической левитации.

Аппарат для левитации имеет обычную для таких устройств конструкцию. Он состоит из двух массивов размером 9 на 27 излучателей, работающих на частоте 40 килогерц. Они направлены друг на друга и разнесены на расстояние 18 сантиметров. Между некоторыми излучателями инженеры вставили тонкие кольца из пластика и более массивные из акустически прозрачной ткани (органзы или акрилового фетра). В качестве левитирующего предмета были выбраны полистирольные шарики диаметром от одного до трех миллиметров.

Для управление левитирующим шариком используется датчик движения руки Leap Motion, который с помощью инфракрасных камер и излучателей в реальном времени создает трехмерную модель руки и передает команды массивам ультразвуковых излучателей.

Игрок может управлять шариком, двигая указательным пальцем в нужном направлении и таким образом проводить его через кольца. Если палец прижать к кисти, шарик останавливается.

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