Ворвались в больницу и ограбили врачей. Полиция Киева задержала подозреваемых

Двое мужчин ворвались в больницу и ограбили сотрудников медицинского учреждения, отобрав у них телефоны и деньги.

Об этом сообщает Патрульная полиции города Киева на странице в Facebook.

"Патрульные задержали трех мужчин, совершивших разбойное нападение на сотрудников медицинского учреждения. 9 мая патрульные получили вызов на проспект Победы, где три человека в масках ворвались в медицинское учреждение. Под угрозой ножа неизвестные отобрали у работников мобильные телефоны и деньги", - указано в сообщении.

Когда патрульная полиция начала обследовать окрестности в поисках мужчин, похожих на описанных пострадавшими, нашли их около проспекта Победы. У подозреваемых обнаружили три телефона и деньги. Все трое задержаны, сейчас в отношении нападения ведутся следственные действия.

Напомним, в одной из больниц Киева вор вскрыл двери в ординаторскую и пытался украсть кошелек у врача.

Как сообщала "Страна", в Киеве домушники "удачно зашли" в один из богатых домов на улице Редутной в Печерском районе столицы. Несмотря на то, что на территории была охрана, воры незаметно для сторожей выдавили одно из окон, пробрались в помещение и вынесли дорогостоящую компьютерную технику Apple и коллекцию эксклюзивных хронометров, чья стоимость оценивается в десятки тысяч долларов.