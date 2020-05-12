Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности США намерены в ближайшие дни объявить Китаю предупреждение из-за попыток тамошних хакеров украсть информацию о тестировании на новый вирус, его лечении и разработке вакцины против COVID-19.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на черновик предупреждения, составленный ФБР и Министерством внутренней безопасности.

В проекте предупреждения сказано, что Китай, применяя незаконные методы, ищет ценные данные об интеллектуальной собственности в сфере здравоохранения. Из-за его действий под угрозой оказались университетские и частные лаборатории США.

Американскому киберкомандованию правительство может поручить ответить на попытки китайских хакеров проникнуть в компьютерные сети, пишет издание.

Газета уверяет, что кроме Китая кибератаки на научные центры США предпринимают Иран, Вьетнам и Южная Корея. Поэтому в течение нескольких последних месяцев сотрудники ФБР посещали крупные университеты США и сообщали руководству об уязвимостях в компьютерных сетях.

Ранее "Страна" рассказывала, что в США разрешили делать новые тесты слюны на содержание в ней коронавируса.

Мы также писали, что власти США уверены в искусственном происхождении коронавируса в лаборатории Китая, хотя американская разведка отрицает это.