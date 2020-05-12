В Польше осудили предпринимательницу, которая вывезла тело украинского работника в лес, вместо того, чтобы спасти ему жизнь.

Об этом сообщает Onet.

В Новом Томышле женщина с именем Гражина Ф. признана виновной в том, что не оказала помощь своему подчиненному из Украины Василию Ч., вследствие чего он скончался. История произошла в 2019 году и тогда вызвала большой резонанс.

Когда в столярной мастерской украинца хватил сердечный приступ, коллеги пытались ему помочь, однако стало понятно, что спасти его может только скорая помощь. Несмотря на это, хозяйка бизнеса приказала всем рабочим покинуть помещение, кроме одного украинского заробитчанина.

Под угрозой лишения зарплаты, мужчина помог женщине погрузить тело в машину и отвезти его в лес за 120 километров от города. На следующий день тело покойного нашел лесник.

Предпринимательницу признали виновной и приговорили ее к году и 10 месяцам. Ближайшие 10 лет она не сможет вести деятельность, связанную с наймом рабочих.

Также виновным признали помощника женщины - Сергея Г., который оправдывал свои действия тем, что у него не было выбора: под угрозой стояла зарплата. Ведь регистрации в Польше, как и знания языка, у него не было. Мужчину обязали заплатить штраф в размере 1 900 долларов.

Напомним, умерла Оксана Харченко, которую в 2018 году польский работодатель бросил парализованной после инсульта на скамейке. После инсульта в Польше Оксана Харченко находилась у родителей в селе во Львовской области. Как отметил экс-консул, туда он завез ее после многих месяцев тяжелой реабилитации.

Как сообщала "Страна", украинского актера Юрия Марка, который проживает и работает в Польше последние несколько лет, жестоко избил и пытался задушить работодатель, который не хотел расплачиваться с украинцем за выполненную работу.