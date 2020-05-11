Францию призвали готовиться к повторной самоизоляции. Это возможно, если в стране зафиксируют новую вспышку коронавируса.

Об этом сообщил координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции Жан Кастекс, передает Le Parisien.

"Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция. В отсутствие в ближайшие сроки вакцины или лечебного решения французское население остается уязвимым перед повторением эпидемии", - заявил Кастекс в докладе, опубликованном в первый день смягчения ограничений во Франции.

Кастекс отметил, что все меры по ослаблению карантина должны иметь рычаг возвращения к жестким ограничениям. Это поможет оперативно возобновить карантин, если пандемия накроет страну новой волной.

Накануне Конституционный совет Франции поддержал закон о снятии карантинных ограничений. На данный момент во Франции известно о 139 519 больных коронавирусом, из которых 26 643 человек скончались и 56 724 излечились.

Напомним, власти Италии и Франции призывают своих граждан провести летний отпуск, не покидая пределы стран.

Как сообщала "Страна", Париж ввел новые ограничительные меры, направленные на сдерживание стремительного распространения коронавируса в стране.