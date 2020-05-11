Федерация бокса России в честь минувшего Дня Победы в Крыму устроила необычную акцию. 11 мая на воздушных шарах в небо были подняты портреты советского вождя Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова размерами 40 на 20 метров.

Об этом сообщает портал Ura.ru.

Портрет Сталина был поднят в районе Белой скалы под Белогорском, а изображение маршала Жукова взмыло в небо над Феодосией.

"Мы стартовали в 8 утра. Кто рано проснулся, тот все увидел. Особенно радовались пожилые люди, конечно. Полет получился красивым", - рассказал об акции пилот одного из аэростатов Александр Змушко, чьи деды погибли в Великую Отечественную войну.

Акции с аэротстатами Федерация бокса России провела почти в 20 регионах страны. В разных городах - Челябинске, Волгограде, Белогороде, Екатеринбурге - были подняты в небо не только портреты Сталина и Жукова, но также ушедших на войну боксеров, полотна с символами Победы и знаменами.

"Великая Отечественная война была самой трудной и жестокой из всех войн XX века. И победа в этой войне досталась нам с потом и кровью. Поэтому память о подвиге советских людей, стойкости и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла, освободивших мир от фашистских захватчиков, не должна быть забыта", - отметил глава Федерации Умар Кремлев.

Акцию провели не 9 мая, так как тогда не позволяли погодные условия: в тот день в Крыму шел дождь.

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