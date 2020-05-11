Нидерланды вместо утилизации продали промышленный картофель в Украину
Промышленный картофель из Нидерландов, которую должны были утилизировать, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов EastFruit.
Сообщается, что из-за закрытия в Нидерландах заведений общественного питания, картофель, который должны были пустить на картошку фри, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован. Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для производства картошки фри, а не для потребления в свежем виде, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Напомним, украинские рынки завалили молодой картошкой. В результате цены на ранний овощ в конце мая опустились до рекордно низкого уровня за последние три года.
Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, как правильно собирать и готовить картофель.