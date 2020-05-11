Промышленный картофель из Нидерландов, которую должны были утилизировать, пошла на украинский рынок по себестоимости.

Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов EastFruit.

Сообщается, что из-за закрытия в Нидерландах заведений общественного питания, картофель, который должны были пустить на картошку фри, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован. Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.

Хоть сорт и предназначен только для производства картошки фри, а не для потребления в свежем виде, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.

Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.

Напомним, украинские рынки завалили молодой картошкой. В результате цены на ранний овощ в конце мая опустились до рекордно низкого уровня за последние три года.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, как правильно собирать и готовить картофель.