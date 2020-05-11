Приватбанк отказался от обязательной печати чека в POS-терминалах после консультации с Государственной фискальной службой и платежными системами. Это поможет сохранить бумагу и деньги.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией - бытовой техники и тому подобное. В марте 2020 году в эквайринговой сети ПриватБанка прошло около 100 миллионов операций с изданием двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 миллионах операций документов. Таким образом, мы экономим средства, сохраняем экологию, а в нынешней ситуации - еще и заботимся о гигиене, минимизируя физический контакт между продавцом и покупателем", - рассказал глава направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

Таким образом финансовая структура сможет сэкономить до двух миллионов гривен в месяц или 24 миллиона в год. Представители банка добавили, что электронные версии всех чеков сохраняются в базе данных "ПриватБанка" и получить их может каждый клиент по первому запросу.

Напомним, "Приватбанк" перешел на систему автоматического ареста счетов. "Страна" разбиралась, как это работает.

Как сообщала "Страна", "ПриватБанк" продлил действия карты "Для выплат" клиентам, у которых срок заканчивается во время карантина. Это делается для того, чтобы у людей не было необходимости приходить в отделение за новой картой. Картой, которую продлят, можно будет пользоваться еще три месяца.