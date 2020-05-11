Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович полагает, что страна уже вышла на плато заболеваемости Covid-19, так как ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Об этом она сказала в беседе с Bloomberg.

Хотя в России в течение дольше семи дней подряд регистрировали более 10 000 новых подтвержденных случаев заболевания в день, а общее количество инфицированных превысило 200 000 человек, рост числа больных 6 мая замедлился ниже ключевого уровня в 7%. С тех пор он постепенно снижался до 5,5%.

"Случаи все еще есть, но темпы роста стабилизируются. Мы надеемся, глядя на последние несколько дней, что это на плато", - сказала Вуйнович.

По данным ВОЗ, в России сегодня наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса - 1 процент. Однако этот показатель может увеличиться в ближайшие недели. Поэтому представитель ВОЗ отметила, что мэр Москвы Сергей Собянин принял правильное решение, продлив действие ограничительных мер в городе. Вуйнович призвала российские власти не торопиться с ослаблением режима самоизоляции.

Как писала "Страна", сегодня Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России.

Однако мэр Москвы Сергей Собянин вопреки обещанию президента РФ смягчить ограничения ужесточил их.