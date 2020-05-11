Турция готовится к возобновлению международного туризма уже с июня и составила перечень правил и условий для отелей, которые хотят поселить гостей страны в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, передает Hurriyet.

"Все правила, которые описаны как обязательные для организаций в других странах, будут применяться в рамках сертификата. Сертификации тоже недостаточно. Мы подготовили письмо о намерениях (возобновить туризм). Письмо о намерениях будет отправлено во все страны, которые снабжают нас отдыхающими. В содержании письма будут указаны детали сертификации", - заявил он.

Так, к концу мая страна начнет открыть внутреннее авиасообщение, а в июне планируется запуск регулярных пассажирских рейсов с некоторыми странами.

Для того, чтобы получить сертификат за разрешение поселить иностранных туристов, необходимо будет обеспечить возможность социальной дистанции между отдыхающими в 1,5 метра. Сотрудники отелей и ресторанов будут обязаны пройти специальное обучение, чтобы контролировать исполнение гигиенических и дистанционных норм между туристами.

Также в этом году в турецких ресторанах не будет шведских столов - еду и напитки будут выдавать работники заведений. Общедоступными будут данные о местах предоставления медицинских услуг в туристических районах страны.

По словам Эрсоя, в 2020 году планировалось принять около 58 миллионов туристов. Однако из-за пандемии возможность разместить и обеспечить безопасность гостей будет только у 60% гостиниц.

Отметим, на данный момент в Турции известно о более 137 тысячах больных коронавирусом. Больше 3,7 тысяч пациентов скончались в процессе лечения.

Напомним, во время летнего сезона 2020 в Турции на туристов и их обслуживание наложат некоторые ограничения в связи с пандемией, чтобы не подвергать риску путешественников и граждан страны.