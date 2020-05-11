Назначенный на пост главы Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод и бедствия, если отношения между Тбилиси и Киевом испортятся из-за его назначения.

Об этом экс-президент Грузии рассказал в эфире грузинского телеканала Mtavari Arkhi , пишет Sova.

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает ", - сказал Саакашвили.

Саакашвили также заявил, что Тбилиси больше нуждается в Киеве, а не наоборот. По его словам, большая часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, "к примеру, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, завозится из Украины".

Также по мнению Саакашвили, в Москве выступали против его назначения.

"Для России это был очень принципиальный вопрос. Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу стать яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо", - говорил экс-глава Одесской ОГА.

Как сообщала "Страна", 7 мая Михаил Саакашивили стал главным по реформам при Владимире Зеленском.

По словам президента Украины, Саакашвили займется реформой на таможне.