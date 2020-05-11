В Италии иностранные сезонные работники, задействованные в сельскохозяйственной отрасли, на стройках или в уходе за больными, могут получить временный вид на жительство.

Правительство страны приняло решение предоставить им шестимесячное разрешения на проживание.

Об этом сообщает издание La Stampa.

Отмечается, что вид на жительство могут получить около 500 тысяч нелегалов. Власти рассчитывают, что за полгода, на которые предоставляется разрешение на проживание, мигранты найдут работу. Если им удастся заключить трудовой договор, разрешение продлят на срок действия договора.

Работники ферм будут легализованы только в том случае, если их работодатели подадут соответствующие заявки и смогут доказать, что они ранее работали в аграрном секторе.

К работодателям, которые захотят легализовать бывшие незаконные трудовые отношения, штрафных санкций не применят.

К такому шагу власти побудило то, что много работников-нелегалов не могут вернуться на родину из-за тотального карантина.

Как передают итальянские СМИ, через несколько часов после принятия правительством решения политическая партия "Движение пяти звезд" заявило, что не поддерживает его.

"Для нас сделка не закрыта, соглашения нет. Дебаты продолжаются", - заявил заместитель министра внутренних дел Карло Сибилиа от лица "Движения пяти звезд".

Партию возмущает отмена штрафных санкций для работодателей, которые используют труд мигрантов-нелегалов.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша и Литва открыли границы для трудовых мигрантов и студентов.

Также мы писали, что в Польше заявили об острой нехватке сотен тысяч заробитчан.