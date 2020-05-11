Авторы культового сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли поделились видео-сборником всех чудовищ, которых встречает герой в ходе повествования.

Об этом представители Netflix сообщили на собственном канале в YouTube.

"Конечно, мы все знаем и любим мутантов и магов Ведьмака, но есть одна группа, на которую мы не обращаем достаточного внимания: это удивительные монстры. Здесь все о них в одном гигантском бестиарии - от их мифологического происхождения до их (многих, ужасающих) способов убийства Геральта. Увидев все, с чем ему приходится иметь дело, может, бросить лишнюю монету вашему Ведьмаку?", - указано в сообщении.

Так, в бестиарии указаны характеристики монстров и история легенд о них, ведь каждое чудовище было взято из культуры и рассказов разных народов. В частности, встречаются сильваны, стрыги, кикиморы, а также селки, джинны и допплеры.

Netflix выпустил бестиарий чудовищ из "Ведьмака". Видео: YouTube / Netflix

Также авторе сериала обещают выпустить полный бестиарий чудовищ по сериалу, если ролик понравится фанатам сериала.

Напомним, английский актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль в нашумевшем сериале "Ведьмак" компании Netflix, поздравил поклонников с Днем влюбленных. Текст он сопроводил фото своего любимца.

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