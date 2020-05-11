В ВОЗ объяснили, почему медики массово заражаются коронавирусом
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове объяснила, почему среди заразившихся коронавирусной инфекцией в разных странах довольно много медработников.
Как сообщает "РИА Новости", причины заражения врачей и младшего медперсонала представительница ВОЗ перечислила на брифинге в Женеве.
По ее словам, исходя из опубликованных исследований и дискуссий со специалистами, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что основными причинами заболеваемости являются отсутствие или нехватка индивидуальных средств медицинской защиты. Еще две немаловажные причины - это долгое время работы с заболевшими и недостаточно строгие меры дезинфекции.
Также Керкхове привела статистику заболеваемости коронавирусной болезнью среди медработников.
"Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует тревожная статистика: в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников", - сказала чиновница ВОЗ.
Как писала "Страна", в Италии в разгар эпидемии от коронавируса умерли 63 врача, а тысячи заразились.
Мы также сообщали, что в Украине каждый пятый инфицированный новым вирусом - это медработник.