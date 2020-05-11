Мэр Киева Виталий Кличко сообщил про 1871 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в столице на 11 мая и обещал вернуть столице строгий карантин, если динамика по числу заболевших не изменится в лучшую сторону.

Отметим, что 66 новых инфицированных за сутки (в том числе 6 медиков) сделали столицу лидером среди областных центров по числу новых заболевших. За сутки Сovid-19 подтвердили у 32 женщин возрастом от 27 до 79 лет. Также новыми заболевшими стали 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет.

Covid-19 обнаружили у годовалой девочки и 3-летней малышки, а также трех мальчиков - в возрасте 4 года, 12 лет и 16 лет. Госпитализированы 26 пациентов, остальные заболевшие находятся дома на самоизоляции.

В Оболонском районе 13 новых случаев коронавируса, в Дарницком - 12 новых заболевших и в Деснянском 8 новых пациентов с Covid-19.

По словам Кличко, ситуация опасная и послабления могут оказаться нелогичными: "Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, мифы. Но ситуация на самом деле непростая. Особенно – накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер.

И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - сообщил он.

Как сообщала "Страна", в Украине на утро 11 мая число зараженных Covid-19 выросло до 15 648 человек.

В Киеве начали досрочно открывать рестораны и кофейни, а на Трухановом острове открыли пляжный сезон.