В Черновицкой области планируют продлить ряд ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Так, ограничения распространяются на работу кафе и ресторанов (заведения продолжат работать "на вынос"), по-прежнему нельзя посещать детские и спортивные площадки, закрыты школы и действует масочный режим в общественных местах.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

"Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от Covid-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ограничений на:

работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;

пребывания в общественных местах без масок;

проведения массовых мероприятий;

посещения детских и спортивных площадок;

оказания стоматологических услуг", - говорится в сообщении на официальной странице Черновицкой ОГА в соцсети.

Решением Черновицкой ОГА будет возобновлена робота:

кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос), адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов, музеев.

Под запретом остается работа учебных заведений и воспитательных учебных заведений, работа пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах. "Все мероприятия будут осуществляться с соблюдением постановлений главного санитарного врача Украины", - подытожили в ОГА.

Как сообщала "Страна", на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.

При этом Черновицкая область продолжает оставаться лидером по числу инфицированных. Коронавирусной инфекцией здесь заболели 2324 человека (359 выздоровели).