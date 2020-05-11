Руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала, как будут возвращаться к привычному ритму жизни детские сады и школы столицы и как они будут работать после снятия карантина.

План поэтапного снятия ограничений Фиданян представила во время видеопрезентации на YouTube-канале "Новая украинская школа".

Детские сады

Восстановление обычного режима работы в дошкольных учреждениях пройдет после подготовки помещений и оценки состояния здоровья как воспитателей, так и детей. Однако поначалу будут действовать следующие ограничения:

родителям запретят вход в сад;

все собрания будут проводить онлайн;

введут ежедневные осмотры воспитанников;

обяжут регулярно проводить дезинфекцию и проветривание;

для каждой группы сделают отдельный вход;

наложат запрет на проведение общих праздников и на объединение групп.

Также для детских садов будет разработан алгоритм действий на случай выявления больных.

Школы

Возобновление учебного процесса предусматривает шесть шагов:

Шаг 1. Кабмин принимает решение а о снятии ограничений.

Шаг 2. Местная власть принимает решение - утверждает нормативные документы о восстановлении учебы в помещениях заведений.

Шаг 3. Районные управления образованием (РУО) проводят совещания с руководством школ о подготовке помещений и работе в соответствии с регламентом.

Шаг 4. Руководитель учебного заведения формирует комиссию в составе: воспитатель (учитель, мастер производственного обучения), заместитель директора по хозяйственным вопросам, медицинский работник.

Шаг 5. Руководитель учебного заведения согласовывает данные о состоянии здоровья учеников с мониторинговой группой, а данные о готовности помещений учреждения и участников образовательного процесса к возвращению к очному обучению - с РУО, Департаментом образования и науки (ДОН) Киева и ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

Шаг 6. РУО дает разрешение на возобновление учебного процесса с учетом соглашения ДОН и Госпродпотребслужбы.

В целом на такую поэтапную подготовку уйдет от 10 до 14 дней.

Фактически в учреждения общего и среднего образования до 22 мая дети не вернутся, так как подготовка займет до двух недель.

Скорее всего, дети сядут за парты уже 1 сентября.

После начала учебного процесса школам рекомендуют:

открыть все запасные входы и выходы;

разделять преподавателей и учеников на разные входы по количеству;

изменить время начала занятий (например, начальная школа начинает учиться в 08:00, средняя - в 08:45, а старшая - в 09:15);

обязать родителей измерять температуру детям перед посещением школы, на входах в учебные заведения проводить повторный температурный скрининг или опрашивать детей;

построить маршрут передвижения по помещениям и установить режим работы столовой;

настроить систему оповещения в случае выявления больного;

ограничить проведение массовых мероприятий;

ограничить количество учеников (не более 30 человек в одном классе).

По необходимости стоит изменить образовательный процесс.

Также школам желательно ввести графики проветривания, ограничить доступ в школу посторонним, включая родителей, проводить "пятиминутки здоровья" и заменить бумажные журналы электронными.

Также чиновники от образования напомнили, что в группу риска входят пожилые люди и все имеющие хронические заболевания.

Видео: YouTube / Нова українська школа

Ранее "Страна" сообщала, что с 18 мая в Киеве возобновится остановленная на время карантина рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи.

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