Стало известно, как детские сады и школы Киева будут выходить из карантина
Руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала, как будут возвращаться к привычному ритму жизни детские сады и школы столицы и как они будут работать после снятия карантина.
План поэтапного снятия ограничений Фиданян представила во время видеопрезентации на YouTube-канале "Новая украинская школа".
Детские сады
Восстановление обычного режима работы в дошкольных учреждениях пройдет после подготовки помещений и оценки состояния здоровья как воспитателей, так и детей. Однако поначалу будут действовать следующие ограничения:
- родителям запретят вход в сад;
- все собрания будут проводить онлайн;
- введут ежедневные осмотры воспитанников;
- обяжут регулярно проводить дезинфекцию и проветривание;
- для каждой группы сделают отдельный вход;
- наложат запрет на проведение общих праздников и на объединение групп.
Также для детских садов будет разработан алгоритм действий на случай выявления больных.
Школы
Возобновление учебного процесса предусматривает шесть шагов:
Шаг 1. Кабмин принимает решение а о снятии ограничений.
Шаг 2. Местная власть принимает решение - утверждает нормативные документы о восстановлении учебы в помещениях заведений.
Шаг 3. Районные управления образованием (РУО) проводят совещания с руководством школ о подготовке помещений и работе в соответствии с регламентом.
Шаг 4. Руководитель учебного заведения формирует комиссию в составе: воспитатель (учитель, мастер производственного обучения), заместитель директора по хозяйственным вопросам, медицинский работник.
Шаг 5. Руководитель учебного заведения согласовывает данные о состоянии здоровья учеников с мониторинговой группой, а данные о готовности помещений учреждения и участников образовательного процесса к возвращению к очному обучению - с РУО, Департаментом образования и науки (ДОН) Киева и ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.
Шаг 6. РУО дает разрешение на возобновление учебного процесса с учетом соглашения ДОН и Госпродпотребслужбы.
В целом на такую поэтапную подготовку уйдет от 10 до 14 дней.
Фактически в учреждения общего и среднего образования до 22 мая дети не вернутся, так как подготовка займет до двух недель.
Скорее всего, дети сядут за парты уже 1 сентября.
После начала учебного процесса школам рекомендуют:
- открыть все запасные входы и выходы;
- разделять преподавателей и учеников на разные входы по количеству;
- изменить время начала занятий (например, начальная школа начинает учиться в 08:00, средняя - в 08:45, а старшая - в 09:15);
- обязать родителей измерять температуру детям перед посещением школы, на входах в учебные заведения проводить повторный температурный скрининг или опрашивать детей;
- построить маршрут передвижения по помещениям и установить режим работы столовой;
- настроить систему оповещения в случае выявления больного;
- ограничить проведение массовых мероприятий;
- ограничить количество учеников (не более 30 человек в одном классе).
По необходимости стоит изменить образовательный процесс.
Также школам желательно ввести графики проветривания, ограничить доступ в школу посторонним, включая родителей, проводить "пятиминутки здоровья" и заменить бумажные журналы электронными.
Также чиновники от образования напомнили, что в группу риска входят пожилые люди и все имеющие хронические заболевания.
Видео: YouTube / Нова українська школа
Ранее "Страна" сообщала, что с 18 мая в Киеве возобновится остановленная на время карантина рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи.
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