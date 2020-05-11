В китайском Ухане, где зарегистрирована новая вспышка коронавирусной инфекции, власти намерены протестировать на Covid-19 всех жителей, которых насчитывается около 11 миллионов. Власти планируют уложиться в 10-дневный срок.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на некий внутренний документ и еще два источника, знакомых с ситуацией.

Согласно документу, каждый район города во вторник обязан представить подробный план тестирования.

Официальные органы здравоохранения Уханя пока не прокомментировали эту информацию.

Как писала "Страна", 8 апреля, спустя 76 дней после начала режима жесткой изоляции в связи с распространением коронавируса, китайский Ухань вышел из карантина.

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