Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун уверяет, что украинские медики не готовы возвращаться к старому порядку вещей, а повышение им зарплат и дополнительное финансирование медицинской отрасли в размере 11 миллиардов гривень только создаст новые риски. По словам Супрун, нынешнему главе Минздрава необходимо возобновить начатые медреформы.

Об этом говорится в открытом письме главе Минздрава Украины к Максиму Степанову, опубликованное в Facebook Ульяны Супрун.

"Реакция общества на ваше заявление о возвращении к старому порядку в медицине показала, что критическая масса медиков и пациентов в Украине уже не готовы возвращаться в прошлое. Однако теперь в качестве плана вы предлагаете, чтобы "Все медицинские работники, работающие на втором и третьем звене, а это около 400 000 человек, должны получать повышенную заработную плату. Повышение должно достичь до 50% от той суммы, которая есть сейчас". Для этого вы считаете необходимым дополнительно выделить на медицину 11 млрд гривен.

Позвольте объяснить, почему этот шаг не решит проблему, а только создаст новые риски. И почему вам следует стать первым с осени 2019 министром, который будет видеть в трансформации медицины не свою проблему, а свою работу.

Во-первых, причина, почему более 300 заведений получили меньше средств после начала реформы, никуда не исчезнет. Говоря медицинским языком, выплатив 11 млрд больницам, вы дадите им обезболивающее, но откажетесь лечить причину болезни. Врачи хотят иметь возможность зарабатывать больше постоянно, опираясь на результаты своего труда, а не на жесты щедрости от министров.

Во-вторых, проблема с этим "решением" в том, что жизнь не заканчивается в этом году. Сделав выплату сейчас, придется делать ее также в следующем году.

Хочу обратить ваше внимание, что даже без этой дополнительной выплаты бюджет на медицинские услуги в следующем году необходимо будет увеличить минимум на 24 миллиарда гривен. В этом году программа медицинских гарантий работает с 1 апреля, а следовательно рассчитана на три квартала. Ее бюджет составляет 72 миллиардов гривен. Итак, чтобы обеспечивать финансирование больниц хотя бы на уровне этого года, бюджет нужно будет увеличить до 96 млрд. И это без индексации на инфляцию.

Это - обязательные расходы. Но, возможно, кроме них вы также захотите увеличить финансирование на закупки лекарств, медицинское образование, орфанных больных или другие важные направления. Таким образом, уже летом вам придется подать в Министерство финансов Украины запрос на дополнительные 30-40 миллиардов гривен. И это без вашей инициативы выплатить дополнительные деньги на зарплаты.

К сожалению, у министра финансов не будет таких денег для вас. Падение украинской экономики из-за необходимости находиться на карантине можно будет сравнить с 2014 годом. Тогда Украина в результате грабежа режима Януковича и войны потеряла около 9% от ВВП. Как и тогда, в 2021 году Украина не только не позволит себе дополнительных расходов, но и поставит перед правительством серьезную задачу - как обеспечить хотя бы минимальные обязательства перед людьми.

Ваша борьба за бюджет 2021 будет очень непростой. Любые щедрые обещания для медиков могут закончиться разочарованием и для них, и для вас. Об этом министр финансов сообщит вам уже скоро, если еще этого не сделал.

Поэтому хочу предложить вам другой план действий. Он заключается в том, чтобы остановить исправление реформы и ее аудит, а сосредоточиться на исправлении неудачной подготовки к ее началу. Не вы проводили (а точнее, не проводили) эту подготовку. Но в ваших силах принять решение: или помочь больницам, медикам и пациентам преодолеть непростой переход к новым правилам работы системы, или дальше делать вид, что все, что заслуживают медики, - это жить как раньше, только с разовой доплатой к зарплатам.

Вот шаги, которые вы, возможно, захотите принять во внимание:

Создать целевую субсидию для местной власти на реорганизацию медицинских учреждений, которые не были подготовлены к реформе. Эти средства нужно использовать только для тех 300+ заведений, которые понесли финансовые потери, потому что не были готовы к оплате реально предоставляемых ими услуг. В частности, части заведений противотуберкулезной службы, психиатрических учреждений, однопрофильных больниц (кожно-венерологических, эндокринных, инфекционных), маломощных многопрофильных больниц и тому подобное.

Эта мера должна быть краткосрочная от 3 до 6 месяцев. Она должна быть целевая - тратить ее можно только на реорганизацию.

В подавляющем большинстве случаев закрывать больницы не придется. Несмотря на "страшилки", которые распространяются, большинство заведений будут объединены с более мощными многопрофильными больницами.

Большинство персонала не будет сокращено, а переведено на работу в эти учреждения. Иногда этот перевод будет даже не физическим, а по документам - врач останется работать на своем рабочем месте.

При объединении, вам придется пойти на увольнение десятков главных врачей. В основном это будут люди, виновные в запущенном состоянии этих 300+ больниц. Они организуют против вас серьезную борьбу, будут объявлять голодовку, писать письма президенту, пугать медиков массовыми увольнениями, а пациентов тем, что останутся без помощи. Ведь они считают свои больницы своей "вотчиной", с которой имеют право собирать дань.

Часть медиков не захочет переводиться. Часть может быть уволена. В первую очередь, это будут работники пенсионного возраста, которых в маломощных заведениях может быть от 20 до 30%. Поэтому значительный процент этих людей самостоятельно примут решение выйти на пенсию. Этим работникам необходимо будет предоставить разовые выплаты за счет правительственной субсидии.

Все это практика тех областей, районов и городов, которые активно готовились к реформе, и которым она принесла положительный результат. В том числе Одесской области, где вы работали раньше.

Что произойдет в результате этих шагов? Уже к концу года большинство из 300 "проблемных" заведений будут объединены с более мощными больницами под руководством более умелых и добросовестных главных врачей.

Они смогут предоставлять экономически эффективный объем услуг и получать ощутимо больший доход от Национальной службы здоровья Украины. В следующем году они смогут зарабатывать достаточный объем средств без экстренных финансовых вливаний. Качество услуг в этих заведениях значительно возрастет.

Большинство рабочих мест будет сохранено. У медиков в эффективных больницах будет постоянно (а не один раз) расти доход. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но это будет постоянный процесс.

Часть заведений уже в первый год научится предоставлять услуги без того, чтобы пациент приносил в больницу деньги, лекарства, пеленки и еду. На второй год таких заведений станет больше. Через три-четыре года таких будет уже большинство. Бесплатные медицинские услуги станут правилом, а не исключением. Доход медика выше среднего по стране также станет правилом.

Это будет непростой путь. Вас ждет серьезная борьба за бюджет. Вы почувствуете сопротивление части так называемой "медицинской элиты", как местной так и национальной. Но надеюсь, что когда вы соглашались возглавить такую ​​непростую область, как медицина, у вас не было иллюзий по этому поводу. Вы знали, что отрасль нуждается не в разовых, а системных изменениях, которые будут тяжелыми, но обязательно дадут результат со временем. И вы, безусловно, были готовы к непопулярным решениям ради качественных услуг для пациентов и цивилизованных условий работы для медиков.

Как сообщала "Страна", ранее Супрун также эмоционально отреагировала на отмену второго этапа медреформы.

Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что второй этап медреформы Супрун будет остановлен до нового года и негативно отозвался о реформе Супрун, которая требует увольнение 50 тысяч врачей и закрытие 332 больниц.