Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 11 мая
Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции по областям Украины по состоянию на 11 мая. Лидирует Черновицкая область (2324 случая), на втором месте - Киев (1871 случай), а на третьем месте - Ивано-Франковская область (1126 инфицированных).
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Подтверждено 15648 случаев Covid-19, из них 416 за последние сутки. Коронавирус подтвердился у 1083 детей и 3026 медиков. Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось для 207 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 553 (309 выздоровели)
- Волынская обл. - 482 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 731 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. - 523 (54 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 730 (99 выздоровели)
- Запорожская обл. - 329 (125 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1126 (289 выздоровели)
- г. Киев - 1871 (138 выздоровели)
- Киевская обл. - 1000 (168 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 420 (242 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. - 798 (157 выздоровели)
- Николаевская обл. - 223 (49 выздоровели)
- Одесская обл. - 646 (35 выздоровели)
- Полтавская обл. - 247 (108 выздоровели)
- Ровенская обл. - 978 (149 выздоровели)
- Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1018 (337 выздоровели)
- Харьковская обл. - 595 (73 выздоровели)
- Херсонская обл. - 161 (80 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 178 (53 выздоровели)
- Черкасская обл. - 342 (147 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2324 (359 выздоровели)
- Черниговская обл. - 77 (15 выздоровели).
Как сообщала "Страна", на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек .
Напомним, в Черновицком СИЗО зэки подняли бунт и порезали себе вены из-за поступления арестованного с коронавирусом.