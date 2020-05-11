Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции по областям Украины по состоянию на 11 мая. Лидирует Черновицкая область (2324 случая), на втором месте - Киев (1871 случай), а на третьем месте - Ивано-Франковская область (1126 инфицированных).

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Подтверждено 15648 случаев Covid-19, из них 416 за последние сутки. Коронавирус подтвердился у 1083 детей и 3026 медиков. Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось для 207 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 553 (309 выздоровели)

Волынская обл. - 482 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 731 (75 выздоровели)

Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)

Житомирская обл. - 523 (54 выздоровели)

Закарпатская обл. - 730 (99 выздоровели)

Запорожская обл. - 329 (125 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1126 (289 выздоровели)

г. Киев - 1871 (138 выздоровели)

Киевская обл. - 1000 (168 выздоровели)

Кировоградская обл. - 420 (242 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. - 798 (157 выздоровели)

Николаевская обл. - 223 (49 выздоровели)

Одесская обл. - 646 (35 выздоровели)

Полтавская обл. - 247 (108 выздоровели)

Ровенская обл. - 978 (149 выздоровели)

Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1018 (337 выздоровели)

Харьковская обл. - 595 (73 выздоровели)

Херсонская обл. - 161 (80 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 178 (53 выздоровели)

Черкасская обл. - 342 (147 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2324 (359 выздоровели)

Черниговская обл. - 77 (15 выздоровели).

Как сообщала "Страна", на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек .

Напомним, в Черновицком СИЗО зэки подняли бунт и порезали себе вены из-за поступления арестованного с коронавирусом.