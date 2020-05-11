Коронавирус в Украине подтвердили у 15648 людей. Фото: Страна.ua

Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавирусной инфекции по областям Украины по состоянию на 11 мая. Лидирует Черновицкая область (2324 случая), на втором месте - Киев (1871 случай), а на третьем месте - Ивано-Франковская область (1126 инфицированных).

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook. 

Подтверждено 15648 случаев Covid-19, из них 416 за последние сутки. Коронавирус подтвердился у 1083 детей и 3026 медиков. Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось для 207 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 553 (309 выздоровели)
  • Волынская обл. - 482 (119 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 731 (75 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 523 (54 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 730 (99 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 329 (125 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1126 (289 выздоровели)
  • г. Киев - 1871 (138 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1000 (168 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 420 (242 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
  • Львовская обл. - 798 (157 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 223 (49 выздоровели)
  • Одесская обл. - 646 (35 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 247 (108 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 978 (149 выздоровели)
  • Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1018 (337 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 595 (73 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 161 (80 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 178 (53 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 342 (147 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2324 (359 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 77 (15 выздоровели).

карта заболевания коронавирусом по областям на 11 мая. Фото: МОЗ

Как сообщала "Страна", на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек .

Напомним, в Черновицком СИЗО зэки подняли бунт и порезали себе вены из-за поступления арестованного с коронавирусом.

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