В Килийском районе Одесской области фермер села Шевченково 66-летний Владимир Сердюченко потерял 100% урожая из-за засухи и совершил самоубийство.

Об этом заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко в YouTube.

По словам Бойченко, Василий Николаевич 1954 года рождения был фермером средней руки. Его фермерское хозяйство обрабатывало 150 гектаров земельных паев, взятых в аренду у жителей села Шевченково.

"Ни для кого не секрет, что Бессарабию постигла страшная беда - настоящая засуха. И фермерское хозяйство Василия Николаевича, как и сотни других фермерских хозяйств, потеряли 100% посева. Это колоссальные финансовые потери. Только на паи фермерскому хозяйству необходимо было выплатить около 900 тысяч гривен, а урожая нет, доходов - нет. Поэтому доведенный до отчаяния мужчина покончил жизнь самоубийством", - заявил Павел Бойченко.

Как подчеркивает Бойченко, около месяца назад, на основании жалоб фермеров, Килийский горсовет просил центральные органы власти оказать помощь обычным аграриям, а не крупным сельскохозяйственным корпорациям.

Как сообщала "Страна", в Польше сообщили об острой нехватке сотен тысяч заробитчан. Аграрии сообщают, что если украинцы не приедут, это будет катастрофа - пропадет урожай.

Также ученые предсказывали, что заморозки могут лишить Украину до 25% урожая.