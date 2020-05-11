В Москве за апрель зарегистрировали 11 846 смертей. Это самый высокий показатель убыли жителей столице России во втором весеннем месяце за десятилетие.

Данные о числе смертей опубликованы на сайте московского правительства.

Год назад в апреле органы ЗАГС зафиксировали в столице Российской Федерации 10 005 смертей. То есть в этом году смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодними апрельскими показателями.

В целом число смертей в апреле почти на 20% больше среднего показателя за последние десять лет. С 2010 по 2019 годы в почти 12-миллионном мегаполисе мегаполисе в среднем в апреле регистрировали по 9866 смертей.

Ранее "Страна" писала, что Россия поднялась на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Причем больше всего инфицированных именно в Москве (6 169 человек).

Также мы сообщали, что в Польше создали калькулятор для расчета вероятности смерти от коронавируса.