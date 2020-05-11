В Черкасской области 11 мая зафиксировали три новых летальных случая от Covid-19, общее число умерших возросло до 15 человек.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Роман Боднар на своей странице в Facebook.

"Друзья, сегодня в области 342 случая инфицирования коронавирусом. За сутки +1 - г.Канев. Но, к сожалению, имеем 3 летальных случая", - написал Боднар.

Так, умер 43-летний житель Черкасс с Covid-19, который имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, инсулинозависимый; 83-летняя жительница Черкасс, которая имела тяжелую форму инсульта и пневмонию; мужчина 72 лет с Covid-19, у которого тяжело протекала пневмония.

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 - Черкассы, 1 - Умань, 1 - Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденными случаями Covid-19, на стационарном лечении - 21 человек", - отметил глава Черкасской облгоадминистрации. Выздоровели уже 206 жителей области.

Как сообщала "Страна", на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.

Ранее мы писали, как житель Черкасской области по почте отправлял в Европу маски на сотни тысяч гривен.