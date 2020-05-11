После заявления Еврокомиссии об угрозе наступления в Евросоюзе второй волны заражений коронавирусом страны ЕС пообещали к ней приготовиться.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

О подготовке к новой вспышке рассказал официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмэкер.

"Что касается второй волны, мы постоянно продолжаем наши усилия по координации с государствами-членами, с разными органами, в частности, с комитетом по охране здоровья. Эта работа также ведется в ходе еженедельных видеоконференций с участием соответствующих еврокомиссаров и государств-членов", - сказал чиновник 11 мая в Брюсселе.

Он добавил, что в ходе подготовки к возможной второй волне Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) использует информацию о состоянии медицинского оборудования, количестве средств индивидуальной защиты и других материалов. Центр анализирует эту информацию и планирует меры, которые будут приниматься во время вероятной второй волны.

Де Кеерсмэкер отметил, что Еврокомиссия участвует в подготовительной работе и намерена продолжать взаимодействовать с ECDC и государствами-членами, чтобы гарантировать информацию о рисках и чтобы граждане "хорошо понимали, что вторая волна может наступить даже в случае, если первая волна была корректно взята под контроль".

Как писала "Страна", по мнению ученых, всплеск инфицирования могут вызвать смягчение карантинных ограничений и хорошая погода на улице, которая привлечет людей в парки и на прогулки.

Мы также рассказывали о продлении запрета на необязательные поездки в Шенгенской зоне до 15 июня.