Синоптики обещают грозовые ливни, похолодание, заморозки и снег. Карта погоды
В Украине 12 мая по всей территории пройдут грозовые дожди. Ветер обещают северо-западный 7-12 м/с, в Карпатах вероятен мокрый снег и метель.
В отдельных регионах возможны заморозки. В Киеве 12 мая будет +13...+15 ночью, днем температура прогреется до +21.
Солнечная сухая погода будет в Луганске и небольшой дождь без грозы - в Донецке. здесь температура ночью будет около +10...+12 в Луганске и +11...+13 в Донецке. Днем ожидаются сегодняшние летние показатели температуры - около +23...+24 градусов.
Об этом свидетельствует карта погоды Укргидрометцентра.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что во вторник, 12 мая, над страной снова нависнет холодный атмосферный фронт, который принесет обильные осадки в виде дождя и даже мокрого снега.
Таким образом скачок температуры в ближайшие дни упадет с "летних" +27 в "зимние" около нуля.