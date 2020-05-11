В Украине 12 мая по всей территории пройдут грозовые дожди. Ветер обещают северо-западный 7-12 м/с, в Карпатах вероятен мокрый снег и метель.

В отдельных регионах возможны заморозки. В Киеве 12 мая будет +13...+15 ночью, днем температура прогреется до +21.

Солнечная сухая погода будет в Луганске и небольшой дождь без грозы - в Донецке. здесь температура ночью будет около +10...+12 в Луганске и +11...+13 в Донецке. Днем ожидаются сегодняшние летние показатели температуры - около +23...+24 градусов.

Об этом свидетельствует карта погоды Укргидрометцентра.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что во вторник, 12 мая, над страной снова нависнет холодный атмосферный фронт, который принесет обильные осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

Таким образом скачок температуры в ближайшие дни упадет с "летних" +27 в "зимние" около нуля.