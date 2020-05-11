Матчи Английской Премьер-лиги, которые были остановлены из-за эпидемии коронавируса, хотят возобновить 1 июня.

Об этом сообщает портал Sky Sports.

Правительство Великобритании разрешило возобновить розыгрыш Английской премьер-лиги и проведение других спортивных мероприятий в стране с 1 июня. При этом болельщикам будет запрещено посещать соревнования. Об этом говорится в документе из 50 страниц. Допускается, что зрители смогут вернуться на стадионы после того, как будет найдена вакцина от коронавируса.

Турнирную таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" с 82 очками, "Манчестер Сити" занимает второе место, отстает от "Ливерпуля" на 25 очков. На данный момент большинство команд провели 29 матчей в рамках чемпионата.

Напомним, что ранее было принято решение возобновить розыгрыш высшего английского футбольного дивизиона 12 июня.

Напомним, в ФИФА заявили, что всем командам будет разрешено проводить по 5 замен вместо трех в матче во время доигрывания сезона этого года, что позволит командам легче справиться с уплотненным графиком.