По данным штаба операции Объединенных сил, к 17:00 11 мая в зоне конфликта на Донбассе режим прекращения огня был нарушен один раз. В результате обстрела никто из украинцев не пострадал.

Об этом пресс-служба штаб сообщает в Facebook.

Обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Крымского. Противник целил по позициям Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В ответ ВСУ применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Потерь среди украинских служащих не было.

В штабе ООС заверили, что подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.



Также командование добавило, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины в целом соблюдался.

Как писала "Страна", 9 мая на Донбассе было гораздо тревожнее: штаб ООС сообщал о 17 обстрелах.

Также мы рассказывали, что линия разграничения на Донбассе будет закрыта и после 22 мая, когда закончится общегосударственный карантин.