Украинские рэп-исполнители Alyona Alyona и Kyivstoner сняли совместный клип "Ты мой спасательный круг". В песне обыграно понятие лишнего веса и принципы настоящей дружбы, для которой важны преданность и искренность, а не худоба.

В клипе показан мир людей с избыточным весом - это альтернативная реальность, в которой худых людей считают непривлекательными и постоянно смеются с них.

Смысл композиции - в принятии себя и бодипозитиве. "Спасательный круг - у меня и у Альберта он есть, это крепкая дружба, проверенная годами! Хотелось бы, чтобы каждый нашел свой "круг", - написала Alyona Alyona в описании под видео на своем ютуб-канале.

Режиссером клипа стала Ульяна Станиславская. "В детстве я чувствовала буллинг от людей вокруг из-за своего избыточного веса. Мир изменился, однако отношение к "не похожим на других" людям осталось прежним. Именно поэтому наш клип - это аллюзия на реальный мир. И не случайно развязку его мы решили оставить открытой", - отметила режиссер в интервью изданию "Слух".

Напомним, украинка Alyona Alyona вошла в топ-50 новых имен в музыке по версии The Guardian.

Ранее рэперша опубликовала свое обнаженное фото, прикрывшись мандарином.