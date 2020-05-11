Заместитель министра внутренних Антон Геращенко заявил, что у Министерства внутренних дел Украины достаточно ресурсов, чтобы протестировать на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев.

Слова чиновника привела в Facebook пресс-служба ведомства.

"У нас есть своя система здравоохранения, мы закупили тесты на COVID-19 и специальное оборудование... У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и нацгвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - заверил Геращенко.

Он также высказал мнение, что карантин был правильным решением, поскольку дал время на подготовку к борьбе с коронавирусом.

"Сейчас мы полностью обеспечены тестами и всеми средствами индивидуальной защиты. Также мы частично обеспечены и сделали все, чтобы вскоре быть полностью обеспеченными аппаратами ИВЛ. Наши врачи имеют определенную подготовку и уже не так боятся лечения больных коронавирусом. Сейчас мы постепенно выходим из карантина", - сообщил зам Авакова.

Как писала "Страна", 8 мая Министерство здравоохранения приняло решение тестировать на новый вирус сотрудников правоохранительных органов - Национальной полиции и Национальной гвардии.

А днем ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект №3380 о массовом тестировании на COVID-19.