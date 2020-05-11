В России во время репетиции парада к 75-летию Победы коронавирус подхватили сотни военных, в том числе и курсанты военных училищ. Вероятно это произошло еще в первой половине апреля, поскольку в середине месяца президент Владимир Путин перенес проведение мероприятия и репетиций больше не проводили.

Об этом сообщает издание "Проект" со ссылкой на курсантов и их родственников, частично информацию подтверждают и в самих училищах.

В репетициях парада, которые успели провести участвовали тысячи военнослужащих и курсантов из разных городов России.

"Последняя репетиция парада на подмосковном полигоне "Алабино", который в точности повторяет центральную площадь России, прошла 16 апреля - к этому моменту Москва и область уже почти 20 дней сидели в самоизоляции" - говорится в публикации.

К этому моменту несколько воспитанников суворовского училища из Твери уже испытывали симптомы болезни. После возвращения в Тверь у десятков суворовцев выявили коронавирус. Минобороны сообщало о 8 заболевших, но по данным "Проекта", их на порядок больше.

Также заразились десятки курсантов Нахимовского училища и Военного университета минобороны. В министерстве признавали случаи заражения в этих учебных заведениях, однако "Проект" настаивает на том, что зараженных было намного больше. Издание также утверждает, что заболевшие есть в ряде других учебных заведений и в Преображенском полку. В Минобороны эти утверждения не комментировали.

По официальным заявлениям Минобороны, в российской армии на 6 мая коронавирусом инфицированы 1506 военнослужащих, а также 1182 курсанта и 228 воспитанников довузовских учебных заведений. "Проект" утверждает, что не менее 300 из них заразились во время репетиций.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия поднялась на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Также мы сообщали, что в России будут тестировать на коронавирус по 300 тысяч человек в день, а это в 1,5 раза больше тестов, чем Украина сделала за все время эпидемии.