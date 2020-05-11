Днем в понедельник цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $31,44 за баррель (на 1,55%). Правда, через несколько часов (к 18:20 по Киеву) опустилась до $30,23.

Об этом свидетельствуют данные о торгах на бирже.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставками в июне вырос до $24,76 (на 0,08%).

Цена нефти постепенно пошла вверх после сообщения о сокращении Саудовской Аравией добычи черного золота на миллион баррелей в сутки сверх сокращения в рамках сделки ОПЕК+. Поручение о снижении добычи дало нефтяной компании Saudi Aramco министерство энергетики страны.

Общее снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн баррелей в сутки с апрельского уровня. Добыча нефти королевством в июне, после целевого добровольного сокращения, составит 7,492 миллиона баррелей в сутки.

Как писала сегодня "Страна", саудиты дополнительно снижают добычу нефти, чтобы стимулировать к тому же другие страны.

Напомним, сделка стран ОПЕК была заключена в начале апреля. Она вступила в силу 1 мая. Сделка подразумевает сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. С июля по декабрь сокращение составит 8 млн, а с января 2021 года до конца апреля 2022-го - 6 млн баррелей в сутки.