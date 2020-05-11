За два месяца с начала эпидемии коронавируса в России нарастили масштабы тестирования населения на Covid-19.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.

По его словам, к середине мая число тестирований увеличится до 300 тысяч в сутки.

Уточняется, что в середине марта в России проводили 2,5 тысячи тестов в день, а сейчас ежедневно проводится около 170 тысяч тестов. По словам Путина, это один из самых высоких показателей в мире.

Президент РФ добавил, что потенциальная опасность заключается не в количестве зараженных, а в тех, у кого вирус не выявили.

"Чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию. К середине мая мы практически удвоим число тестирований, доведем их до 300 тысяч в сутки", - заявил Путин.

В Украине с начала эпидемии сделали всего чуть более 181 тысячи тестов на коронавирус и это не говорит в пользу адекватности данных о зараженных коронавирусом в Украине. Об этом пишет телеграм- канал "Политика Страны".

"Главное отличие - в России берут тесты у всех потенциальных контактеров не только с зараженными, но и у тех, у которых есть подозрение на коронавирус. В Украине такой практики нет.

Правило обязательного тестирования всех контрактеров с зараженными вводится принятым на прошлой неделе законом. Но у специалистов есть огромные сомнения, что это будут делать на практике ввиду дефицита тестов", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине с 11 мая в большинстве областей смягчили карантинные ограничения. В свою очередь инфекционист Ольга Голубовская прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Украине после 12 мая.

Также мы сообщали, что по данным на утро 11 мая, число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.