Еще на миллион баррелей в сутки сократит добычу нефти Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Это снижение станет дополнительным к тем, что уже введены сделкой ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство энергетики Саудовской Аравии.

"Таким образом, общий объем производства, который будет осуществлен Королевством, составит около 4,8 млн. баррелей в день по сравнению с апрельским уровнем производства", - заявил представитель министерства энергетики Саудовской Аравии.

Уточняется, что пока в стране будут добывать 7,5 миллионов баррелей нефти в сутки. Таким образом саудиты надеются стимулировать другие нефтедобывающие страны выполнять свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу для стабилизации мирового рынка, пишет агентство SPA.

После сообщения о дополнительном снижении добычи нефти в Саудовской Аравии, цена июльского фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на на 1,3 доллара - до 31,3 доллара за баррель.

Ранее "Страна" писала о том, что в конце прошлой недели прогнозировали рост цены на нефть, поскольку напряжение на мировом рынке спадает.

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