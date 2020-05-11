В Украине во вторник, 12 мая, ожидается значительное похолодание. Холодный атмосферный фронт привлечет в страну осадки в виде дождя и мокрого снега. В Киеве пройдут дожди, ожидается сильный северо-западный ветер, возможны грозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра зима захочет реванш. 12 мая в Украине мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах пройдет сильный снег и метель. Поэтому в горы - ни в коем случае", - пишет синоптик.

По словам Диденко, Польша, Беларусь, страны Балтики и Германия окажутся в зоне фронта уже ближайшей ночью и первыми сильно удивятся зимней картинке за окном. Неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра.

В северных областях Украины, в Центре, а во второй половине дня на юге, ожидаются дожди. В зоне фронта будут греметь местами грозы. Ведь холодный воздух, продвигаясь вглубь, все же нагреваться и поэтому здесь снег маловероятен.

Однако похолодание распространится на западные области Украины, где после сегодняшних +26...+28 градусов температура опустится до +13...+17 градусов! В большинстве областей 12 мая предполагается +17...+21 градус, на Востоке и Юге до +22...+25 градусов.

В Киеве 12 мая - атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы. Температура воздуха после сегодняшнего лета снизится до +19, +20 градусов. В среду похолодает до +13, +14 градусов, фронт уйдет, появится в Киеве солнце. И ближайшую неделю будет все свежим, а дождь возможен еще 14 мая.

В ночь на среду, 13 мая, - заморозки! "Позаботьтесь максимально возможно о защите от заморозков - жители западных, северных и центральных областей Украины. Потому что ночью 13 мая небо прояснится и приблизит холод", - сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Холодный атмосферный фронт - уже на нашем горизонте. В Украине, перед фронтом, почти лето. В Киеве +26, в Черновцах уже до +28 градусов.

А вот в Гданьске +3, в Берлине +6 градусов. Контрасты - значительные!", - акцентирует внимание синоптик.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина в Украине и его смягчении с 11 мая.

Также Минздрав заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом отменит смягчение карантина.