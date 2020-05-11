Заслуженный врач Украины и инфекционист Ольга Голубовская утверждает, что в стране после ослабления карантина стоит ожидать новой вспышки коронавируса.

Об этом она рассказала в интервью Vogue.

"Как бы мы с вами не прятались и каких бы мер не соблюдали, уровень заболеваемости после 12 мая повысится. Надеюсь, не критично - но я могу только надеяться, так как заболевание не изучено и неизвестно. Два месяца мы прошли без резкого пика заболеваемости, и есть надежда, что критических цифр не будет и в будущем", - сказала она.

Кроме того, Голубовская рассказала, что летом опасность коронавируса может снизиться, поскольку у инфекции такая сезонность, как и у гриппа.

"По логике, заболеваемость должна снизиться летом, но осенью мы ожидаем вторую волну", - подчеркнула она.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек.

Также "Страна" писала, что по данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.