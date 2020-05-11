В Черновицкой области, где выявлено наибольшее в Украине число случаев COVID-19, от коронавируса скончался депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан. Об этом сообщается на странице Заставновской районной государственной администрации в соцсети.

"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя села Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевание и его осложнения ", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Черновцов Алексей Каспрук заявлял, что в черновицких больницах уже нет мест для коронавирусных больных.

Также мы сообщали, что в Черновцах после массового протеста продавцов горсовет позволил открыть рынки.